محافظة بني سويف تتابع سير العمل بمشروع الدواجن

زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة منظومة العمل بالمشروع، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في حضور المهندس هاني عبدالموجود مدير المشروعات، المهندس مصطفي مرسى مدير محطة السادات، ومحمد عثمان رئيس قرية بياض العرب.

تابع السكرتير العام المساعد جانبا من الأعمال الجاري تنفيذها لتأهيل وتسوية بعض الطرق والممرات الداخلية بين عنابر محطة السادات لإنتاج البيض، والتي تشمل أعمال تسوية وتمهيد لبعض تلك الطرق وتهذيب الأشحار ورفع المخلفات، علاوة على متابعة سير العمل وتفقد منفذ البيع بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة والإطلاع على كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور.

كما ناقش السكرتير العام مستجدات الوضع بالمشروع والطاقة الإنتاجية المتوقعة من الدورة الجديدة، حيث أشار مسئولو المشروع إلى أنه، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ بتعظيم العوائد من المشروع، تقرر زيادة منافذ البيع، حيث بدأ العمل، اليوم، بمنفذ البيع بشارع عبد السلام عارف، وجار الإعداد لتجهيز منافذ أخرى بمنطقة سوق الدهشوري، ودراسة عمل منفذ بالحمرايا شرق النيل، لزيادة المعروض من البيض وتوافره بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلعة الحيوية، جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف.