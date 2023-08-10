وزارة العمل: مبادرة حول بناء الإنسان والتمكين الاقتصادي في الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الغربية، بشأن بدء فعاليات مبادرة "بناء الإنسان والتمكين الاقتصادي"، بإحدى شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مدار 3 أيام، تحت رعاية وحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وخلال الفعاليات، جرى توفير فرص عمل لأسر العاملين بالشركة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية بشركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل الدور التوعوي للمديريات داخل المحافظات بالخدمات التي توفرها للمواطنين، وكذلك للعاملين بالمنشآت بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، وضمان تحقيق أهداف وأساليب السلامة والصحة المهنية والتأكد من التزام المنشآت بها.

وأوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، توعية الحضور حول دور المرأة وتمكينها الاقتصادي من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل التابعة للمديرية.