سلامة الغذاء: لا نسمح بدخول أي سلعة مستوردة دون اجتياز تحاليل معقدة

أكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حرص الهيئة على مراقبة الواردات الغذائية بشكل دقيق، لحماية المستهلك من أي مخاطر غذائية، بالإضافة إلى تحسين ودعم كفاءة نظام الإفراج عن الواردات الغذائية.

وقال في تصريحات لبرنامج «بصراحة» عبر قناة «الحياة»، مساء الجمعة، إنَّ جميع المنافذ البحرية والجوية والموانئ الجافة والبرية تضم مكاتب للهيئة تفحص جميع الرسائل الواردة وفقًا للوائح الملزمة للهيئة، والتي تحدد كيفية سحب العينات وعددها، والتحاليل والاختبارات التي تجرى عليها للتأكد من سلامة السلع وخلوها من أي مخاطر على صحة المستهلك.

وأضاف أنه لا يسمح بدخول أي سلعة غذائية مستوردة إلى السوق المحلية دون اجتياز مجموعة معقدة من التحاليل التي تجرى في المعامل الحكومية المعتمدة لوزارات الصحة والصناعة والزراعة، والتي توثق نتائجها بمرجعية معتمدة.

وأشار إلى أنَّ الهيئة تسترشد بدراسة بطاقة البيانات الموجودة على المنتجات الغذائية المستوردة، والتي تحدد مكوناتها ونسبها؛ للتأكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات.