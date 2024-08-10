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أعداد جريدة الشروق
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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مجازر الاحتلال بغزة غير مسبوقة على مستوى العالم


نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 7:57 م | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 7:57 م

قال السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال غير مسبوقة على مستوى العالم.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إنه يجب على العالم أن ينفذ توصيات محكمة العدل الدولية بإنهاء هذا الاحتلال.

وتابع: «نعمل على وضع آليات لتتحمل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مسئولياتها تجاه هذا الاحتلال، والولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تدن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة».

وأشار إلى أن القذائف التي استخدمت في قصف مدرسة التابعين أمريكية الصنع، معبرا عن تضامنه مع الجهود المصرية للتهدئة في قطاع غزة.

ولفت إلى أن مصر استضافت لجان تحقيق أممية لكن الاحتلال منع وصولهم إلى مناطق الانتهاكات في غزة.

 

وارتكب جيش الاحتلال، فجر اليوم السبت، مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع.

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