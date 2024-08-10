ذهبية تاريخية للجزائرية إيمان خليف في الملاكمة بأولمبياد باريس

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تمكنت البطلة الجزائرية إيمان خليف من التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام حاليًا بالعاصمة الفرنسية "باريس"، عقب فوزها على بطلة الصين بنتيجة 5–0 في منافسات وزن تحت 66 كجم.

لتضيف إيمان خليف الذهبية الثانية للجزائر في دورة باريس، بعد ميدالية كايليا نمور في الجمباز.

وكانت إيمان خليف قد تأهلت للمباراة النهائية في وزن تحت 66 كجم بفضل تفوقها على بطلة تايلاند جانجام سوانافينج بنتيجة 5–0.

ليرفع "العرب" رصيدهم من الميداليات إلى 10 ميداليات متنوعة، بواقع ميداليتين لـ البحرين والمغرب وتونس والجزائر وواحدة للأردن ومصر.