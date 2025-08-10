مصدر فلسطيني لوكالة صفا: اجتماع اليوم لبحث إدخال الغاز إلى قطاع غزة

كشف مصدر مسئول في شركات توزيع الغاز بقطاع غزة أن «اجتماعًا سيُعقد اليوم الأحد، لبحث إدخال غاز الطهي إلى غزة»، وذلك بعد خمسة أشهر من إغلاق المعابر ومنع ضخه.

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة «صفا»، إن «الاجتماع سيُعقد بين الجانب الإسرائيلي وممثلي شركات الغاز»، مضيفًا: «مساء اليوم ستتضح الأمور، مع توقعاتنا بأنه سيتم السماح بإدخال الغاز».

ويعاني قطاع غزة أزمة حادة جراء انعدام غاز الطهي كليًا، بسبب إغلاق المعابر المستمر منذ مارس المنصرم.

وكانت سلطات الاحتلال قبل الحصار تسمح بإدخال 10 شاحنات يوميًا، عبر معبر كرم أبو سالم، محملة بالغاز بواقع 200 طن وهي أقل من نصف الكمية التي يحتاجها القطاع.

ويلجأ الغزيون إلى استخدام النار عبر شراء ألواح الخشب سريعة الاحتراق، والتي لا تصمد نارها، بالإضافة لما تسببه النار من أزمات صحية وبيئية وأمراض في الجهاز التنفسي.

وفي 2 مارس الجاري أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية ما فاقم من معاناة الغزيين الذين أنهكتهم الإبادة الجماعية.

وفي السادس والعشرين من يوليو المنصرم، سمح جيش الاحتلال بإدخال شاحنات مساعدات للقطاع، لكنها لا تكفي لاحتياجات الغزيين الذين يعانون من مجاعة أودت بحياة المئات.

ومنذ أكتوبر للعام 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية وجريمة تجويع، أدت لاستشهاد ما يزيد عن 61 ألف شهيد، بالإضافة لما يزيد عن 145 ألف إصابة، وما يزيد عن 14 ألف مفقود تحت الأنقاض