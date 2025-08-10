السفير الكوبي بالقاهرة يزور مستشفى أورام الأقصر: نموذج يحتذى به في دعم حق المريض

استقبل مستشفى أورام الأقصر لعلاج الأورام بالمجان، السفير الكوبي لدى مصر ألكسندر بيليسر موراجا، الذي حرص على التعرف عن قرب على أحد أهم الصروح الطبية المخصصة لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر.

وكان في استقبال السفير، مجلس إدارة مؤسسة أورام الأقصر، الذين رافقوه في جولة تعريفية شملت مختلف أقسام الصرح الطبي، واطلعوا على أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتوفرة، إلى جانب عرض المنظومة المتكاملة للرعاية الصحية المقدمة للمرضى مجانًا، وفق أعلى المعايير العالمية.

وخلال جولته، التقى السفير، عددا من الكوادر الطبية والإدارية ذات الكفاءة العالية، واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل العلاج، وما يجري تقديمه من دعم إنساني شامل للمرضى وذويهم.

وأعرب السفير، عن إعجابه الشديد بما شاهده من إمكانات طبية متقدمة وروح إنسانية رفيعة تميز العمل داخل هذا الصرح، مؤكدًا أن ما يقدمه من خدمات يعد نموذجًا يحتذى به في دعم حق المريض في العلاج الكريم والمجاني.

ومن جانبه، أكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة أورام الأقصر، أن هذه الزيارة تعكس تقدير المجتمع الدولي للتجربة المصرية في توفير رعاية متطورة لمرضى السرطان بالصعيد.

وأشار إلى أن التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول يعزز مسيرة المستشفى في خدمة آلاف المرضى سنويًا.