 انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء: 42 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدا - بوابة الشروق
الأحد 10 أغسطس 2025 10:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء: 42 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدا

محمد فتحي
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 10:39 م | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 10:39 م

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة د. عمرو محمد علي، الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن عدد مرشحي النقابة العامة بلغ 42 مرشحًا يتنافسون على 12 مقعدًا، منهم 19 فوق السن، و10 تحت السن، و2 عن قطاع منطقة القاهرة، و3 عن قطاع وسط الدلتا، و3 عن قطاع شرق الدلتا، و1 عن قطاع غرب الدلتا، و3 عن شمال الصعيد، و1 عن جنوب الصعيد.

وأضافت أن العدد النهائي للمرشحين في النقابات الفرعية بلغ 225 مرشحًا، بينهم 112 تحت السن و113 فوق السن.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات يوم الجمعة 10 أكتوبر المقبل على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا: 3 فوق السن، 3 تحت السن، و6 للقطاعات، إلى جانب نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بمقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة بـ4 مقاعد لكل فئة، والإسكندرية 3 مقاعد لكل فئة.

للاطلاع علي قوائم المرشحين علي مقاعد النقابة العامة اضغط علي الرابط التالي :
https://bit.ly/3Um9WFG

للاطلاع علي قوائم المرشحين علي مقاعد النقابات الفرعية اضغط علي الرابط التالي :
https://bit.ly/4m6L5lp

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك