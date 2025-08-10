انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء: 42 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة د. عمرو محمد علي، الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن عدد مرشحي النقابة العامة بلغ 42 مرشحًا يتنافسون على 12 مقعدًا، منهم 19 فوق السن، و10 تحت السن، و2 عن قطاع منطقة القاهرة، و3 عن قطاع وسط الدلتا، و3 عن قطاع شرق الدلتا، و1 عن قطاع غرب الدلتا، و3 عن شمال الصعيد، و1 عن جنوب الصعيد.

وأضافت أن العدد النهائي للمرشحين في النقابات الفرعية بلغ 225 مرشحًا، بينهم 112 تحت السن و113 فوق السن.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات يوم الجمعة 10 أكتوبر المقبل على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا: 3 فوق السن، 3 تحت السن، و6 للقطاعات، إلى جانب نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بمقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة بـ4 مقاعد لكل فئة، والإسكندرية 3 مقاعد لكل فئة.

للاطلاع علي قوائم المرشحين علي مقاعد النقابة العامة اضغط علي الرابط التالي :

https://bit.ly/3Um9WFG

للاطلاع علي قوائم المرشحين علي مقاعد النقابات الفرعية اضغط علي الرابط التالي :

https://bit.ly/4m6L5lp