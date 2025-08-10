قفزة مظلية حرة من برج إيفل تنتهي بتوقيف ثلاثة أشخاص

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 3 أشخاص صعدوا إلى برج إيفل في باريس من دون تصريح، بعد أن أقدم أحدهم على تنفيذ قفزة مظلية حرة من أعلى المعلم الشهير.

وقالت مصادر في الشرطة إن عملية التوقيف جرت أمس السبت، عقب تقدم ممثل عن الشركة المشغلة للبرج بشكوى رسمية.

ويُعد برج إيفل، المعروف في فرنسا بلقب "المرأة الحديدية"، أحد أبرز المعالم السياحية في البلاد، إذ يجذب نحو 6 ملايين زائر سنويا. ويقع البرج قرب نهر السين، ويزيد عمره على 130 عاما، إذ شيد بمناسبة المعرض العالمي في باريس واكتمل بناؤه عام 1889.

وتشير القفزات المظلية الحرة إلى رياضة المغامرة التي يقوم فيها المشاركون بالقفز من هياكل أو مواقع مرتفعة ثابتة باستخدام المظلات أو السترات المجنحة.