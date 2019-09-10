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عرض فيلم «البيانو» اليوم بمركز إبداع الإسكندرية

مركز الإبداع بمدينة الإسكندرية
مركز الإبداع بمدينة الإسكندرية
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 12:47 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 12:47 ص

يقدم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم الثلاثاء، عرضا خاصا لفيلم "البيانو" the piano، ضمن عروض نادى الحرية السينمائي، وذلك بمقر المركز وسط مدينة الإسكندرية.

الفيلم مدته ١١٦ دقيقة، وتدور أحداثه في إطار درامي حول عازفة بيانو بكماء وابنتها، ويحدث الفيلم فى نيوزيلاندا منتصف القرن ١٩.

والفيلم انتاج مشترك استرالى نيوزيلندى فرنسى، عام ١٩٩٣، بميزانية ٧ ملايين دولار، وحقق أرباح أكثر من ٤٠ مليون دولار ، بطولة هولى هانتر، سام نيل، هارفى كيتل، تأليف واخراج جين كامبيون.

حصد الفيلم فى الحفل ٦٦ لجوائز الأوسكار ٣ جوائز لأفضل ممثلة ، وممثلة مساعدة، وأفضل سيناريو أصلى.


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