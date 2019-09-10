 تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك على هامش المران الجماعي - بوابة الشروق
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تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك على هامش المران الجماعي

صورة من الموقع الرسمي لنادي الزمالك
صورة من الموقع الرسمي لنادي الزمالك
كريم يوسف
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 8:33 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 8:33 م

أدى محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا بجيمانيزيوم النادي وذلك ضمن البرنامج الموضوع له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

وفي نفس السياق يواصل مصطفى فتحي لاعب الفريق البرنامج الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة، حيث يؤدي بعض التدريبات بجيمانيزيوم النادي.

في سياق متصل حصل محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب النادي .

وفضل ميتشو المدير الفني تخصيص فقرة تأهيلية للاعب يؤديها بجمانيزيوم النادي وذلك لرفع معدل اللياقة لديه .


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