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ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي جون بولتون

ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي جون بولتون
ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي جون بولتون
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 6:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 6:37 م

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ، أنه طالب مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، بالاستقالة، وأن الأخير تقدم باستقالته صباح اليوم .

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن ترامب القول إنه أقاله لأنه "اختلف بشدة" مع العديد من مواقفه.

وأضافت بلومبرج أن الإقالة جاءت بسبب الخلاف حول التفاوض مع حركة طالبان .

وقال ترامب: "لقد طلبت من جون تقديم استقالته وقد تقدم بها هذا الصباح .. وإنني أشكره كثيرا على خدماته وسأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل."


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