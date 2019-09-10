ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي جون بولتون

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ، أنه طالب مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، بالاستقالة، وأن الأخير تقدم باستقالته صباح اليوم .

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن ترامب القول إنه أقاله لأنه "اختلف بشدة" مع العديد من مواقفه.

وأضافت بلومبرج أن الإقالة جاءت بسبب الخلاف حول التفاوض مع حركة طالبان .

وقال ترامب: "لقد طلبت من جون تقديم استقالته وقد تقدم بها هذا الصباح .. وإنني أشكره كثيرا على خدماته وسأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل."