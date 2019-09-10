 خفر السواحل الأمريكي ينتشل آخر 4 أفراد من طاقم سفينة كورية جنوبية انقلبت قبالة جورجيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 5:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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