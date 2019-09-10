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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
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مصر
مسئولة دولية تشيد بجهود مصر من أجل خلق فرص عمل للشباب
فيديو.. الرئاسة: الانتقال للعاصمة الإدارية سيكون انتقالا لعصر جديد من الخدمات الحكومية
«مستقبل وطن» يعيد تشكيل أمانته المركزية ويلغى الأمانات المتخصصة
برلمانيون يطالبون عبدالعال بجلسة عاجلة لبحث سبل الحد من «وفيات البلاعات»
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صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية
وزير الطاقة الإماراتي على ثقة من أن نظيره السعودي الجديد سيعزز دور المملكة في أوبك
رئيس شرطة مكافحة الإرهاب: بريطانيا أحبطت 22 هجوما منذ مارس 2017
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الصقر معلقا على اقتراب راموس من رقمه: لولا برادلي كنت وصلت 200 مباراة
بلماضي: علينا تحسين العمل الهجومي والمنافسة بين اللاعبين أصبحت قوية
الجزائر تهزم بنين وديا في مباراة وداع حليش
رأي
فن
محبو المغنية الأمريكية تايلور سويفت يتدفقون على باريس لحضور حفلها «مدينة الحبيب»
ردود أفعال إيجابية لفيلم «بعلم الوصول» في مهرجان تورنتو
27 سبتمبر.. أنغام تحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس
أغنية «جماله» لديانا حداد تتخطى نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بـ4 أيام
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مواطن
منظمة التعاون الاقتصادى: ١٢ مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمى من العنف ضد المرأة
«السياحة» تعلن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق
الاتصالات: نسعى للوصول بمعدل نمو القطاع إلى 18% خلال العام المالي 2019 - 2020
حوادث وقضايا
محافظة القاهرة: السيطرة على حريق بمحال أقمشة من طابقين في وكالة البلح
«خلاف على تحضير الإفطار».. وردة هددت زوجها مرتين بالقتل وذبحته في الثالثة
تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بحرق شونة هياكل سيارات في الإسكندرية
النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية بشأن حريق محل أقمشة وكالة البلح
تليفزيون
فيديو.. نقيب الفلاحين: السيسي قام بثورة زراعية حقيقية في مصر
فيديو.. خالد الجندي: «سعيد لأن برنامجي ركب ترند السوشيال ميديا بجميع أنحاء العالم»
أصالة وابنتها ضيفتا «معكم منى الشاذلي» الأربعاء المقبل
الليلة.. الروائي إبراهيم عبد المجيد يتحدث عن كتابه رسائل من مصر فى «90 دقيقة»
أعداد جريدة الشروق
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