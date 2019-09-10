سفينة إغاثة تنقذ 34 مهاجرا تقطعت بهم السبل في قارب شراعي في البحر المتوسط

أعلنت منظمتا "إس أو إس ميديتراني" و"أطباء بلا حدود"، غير الحكوميتين، اليوم الثلاثاء أن سفينة الإغاثة "أوشن فايكينج" نقلت إلى متنها 34 مهاجرا تقطعت بهم السبل وسط موجة من الطقس السيئ على متن قارب شراعي في البحر المتوسط.

وذكرت "إس أو إس ميديتراني"، على موقع "تويتر"، أن المهاجرين تم إنقاذهم "بعدما أصبح الوضع على قاربهم خارجا عن السيطرة"، موضحة أن من بين الذين تم إنقاذهم سيدة حاملا وطفلا يبلغ من العمر عاما واحدا.

ويعني هذا أن السفينة "أوشن فايكينج" تحمل على متنها حاليا أكثر من 80 مهاجرا، بعدما كانت قامت أمس الأول الأحد بإنقاذ 50 مهاجرا، بينهم 12 قاصر وسيدة حبلى، في عرض البحر.

وتبحث السفينة حاليا عن ميناء لإنزال المهاجرين. وحتى الآن ترفض مالطا وإيطاليا السماح لها بالدخول.

في غضون ذلك، تواصل سفينة الإنقاذ "آلان كوردي" التابعة لمنظمة "سي.آي" الألمانية للإغاثة البحث عن ملاذ آمن. ولا تزال السفينة تحمل خمسة أشخاص على متنها، بعدما استقبلت مالطا قسما من بين 13 مهاجرا كان تم إنقاذهم.