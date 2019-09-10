«أرامكو» تحدد البنوك المسؤولة عن إدارة الطرح العام الأولي لأسهمها

قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط السعودية العملاقة "أرمكو" استقرت على البنوك الرئيسية التي ستدير عملية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة المملوكة للدولة، وتتضمن "جولدمان ساكس" و"جيه.بي مورجان تشيس"، مشيرة إلى أن الشركة أبلغت هذه البنوك باختيارها اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة قد تختار المزيد من البنوك للمشاركة في إدارة ما يمكن أن تكون أكبر عملية طرح عام أولي في التاريخ، مشيرة إلى أن المتحدثين باسم "أرامكو" و"جولدمان ساكس" و"جيه.بي مورجان" رفضوا التعليق على هذه المعلومات.

كانت "أرامكو" قد ذكرت مؤخرا أنها "تواصل الحديث" مع الحكومة السعودية التي تمتلك الشركة حول "الاستعداد لعملية الطرح العام الأولي" وأنها جاهزة للطرح الآن والذي سيتحدد موعده وفقا "لاختيار المالك".

كانت مصادر قد ذكرت أمس أن السلطات السعودية تواصلت مع أغنى العائلات في المملكة لبحث مشاركة هذه العائلات في الطرح العام الأولى المنتظر لحصة من أسهم شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو".

وبحسب المصادر، فإن المسؤولين السعوديين أجروا اتصالات أولية مع كبرى العائلات الاقتصادية السعودية نيابة عن شركة "أرامكو"، مشيرة إلى أن الشركة قد تعقد لقاءات رسمية مع ممثلي هذه العائلات خلال الأسبوع المقبل، بعد اختيار البنوك التي ستدير عملية الطرح.

وبحسب أحد المصادر فإن المملكة تستهدف بيع ما بين 1 إلى 2% من أسهم أرامكو لمستثمرين سعوديين، في حين من المتوقع أن يشمل الطرح العام الأولي 5% من أسهم الشركة العملاقة ليكون أكبر طرح عام أولي في العالم من حيث القيمة المالية.