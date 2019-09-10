رئيس شعبة الأرز: لدينا إنتاج يكفي حتى عام 2021 في حالة الحفاظ على المحصول

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن محصول الأرز يكفي الاستهلاك ويزيد، موضحًا أن العام الماضي لم يشهد عجز في المحصول ولكن بعض ضعفاء النفوس كانوا يريدون استغلال عدم زراعة مصر مساحات كبيرة من الأرز؛ وتخزين المحصول لرفع الأسعار.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «one»، مساء الثلاثاء، «حاولنا معهم لإخراج مخزون الرز لديهم ورفضوا، لدرجة أن طن الأرز الشعير وصل إلى 7 آلاف و200 جنيه، وتحركت قطاع التموين متمثلة في هيئة السلع التموينية، وتم وضع أسعار موحدة للكيلو 8 لـ10 جنيهات في ظل الأزمة، ولكن السنادي لدينا وفرة في الأرز».

وأوضح أنه في حالة المحافظة على الإنتاج هذا العام، سيكون لدينا إنتاج يكفى نهاية 2019 حتى 2020؛ لأن المحصول يكفي العام المقبل لحين صدور الإنتاج الجديد، معقبًا: «ولو تم الحفاظ على محصول الرز سيصبح لدينا إنتاج يكفي 2021 وهذا التصريح على مسؤوليتي، لأن سيكون لدينا محصول عامين فضلًا عن محصول 2020».

وأشار إلى ضرورة عدم خفض أسعار محصول الأرز أكثر من اللازم حتى لا يحوله الفلاح إلى علف حيواني، بالإضافة إلى ضرورة التخزين بشكل جيد ويجب أن تساعدنا الدولة في ذلك.