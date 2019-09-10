أمين حزب الله اللبناني يؤكد التزامهم الأبدي بقضية فلسطين

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، التزامهم الأبدي إلى جانب قضية فلسطين باعتبارها القضية المركزية.

وقال نصر الله، في كلمة في احتفال يوم عاشوراء ، إن "لا خيار لأمتنا سوى المقاومة كسبيل لتحريرها، ونؤكد التزامنا الأبدي إلى جانب قضية فلسطين، وهذا الموقف يكلفنا الكثير لكن هذا هو التزامنا".

وأضاف أن "الموقف الفلسطيني هو الركيزة الأساسية لمواجهة المخطط الأمريكي الإسرائيلي، هذا الشعب سيحمي قضيته ومقدساته ، إننا مع الشعب الفلسطيني مع مقاوميه الأبطال في الضفة وغزة، مع أسراه في سجون الاحتلال ومع كل مقاوميه في خندق واحد ومعركة واحدة".

وتابع: "ونؤكد في لبنان التزامنا بحقوق الشعب الفلسطيني الطبيعية المشروعة كلاجئ شريف في أرضنا يريد ويعمل من أجل العودة إلى أرضه".

وقال نصر الله إن "العقوبات الأمريكية المدانة والمستنكرة على إيران وسورية وعلى حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، هي عدوان تمارسه الإدارة الأمريكية للضغط المالي والاقتصادي بعد فشل حروبها ضد المقاومة في لبنان وفلسطين، والثاني هو فشل السياسة الأميركية في حروب الواسطة في لبنان وسوريا والعراق".

ولفت إلى أن "المقاومة في لبنان منذ سنوات على لوائح العقوبات وهذا ليس جديدا، أن يتوسع هذا العدوان ليطال آخرين في لبنان، بنوك لا علاقة لها بحزب الله ، فهذا يحتاج إلى تعاط مختلف، علينا ان نعيد النظر وندرس خياراتنا جيدا".

وأشار في كلمته، إلى أن "شعب البحرين لا زال يعاني، ونظام البحرين يذهب بعيدا في التطبيع مع العدو الصهيوني وتبريكه ودعمه لكل اعتداءات الصهاينة على فلسطين ولبنان وسوريا".

وأوضح أن الحرب في اليمن تحولت إلى حرب عبثية وجرائم ترتكب ضد الإنسانية في ظل شراكة أمريكية بريطانية تقتل النساء والأطفال، وهمها أن تبيع السلاح والذخائر لقوى العدوان على الشعب اليمني".

وقال نصر الله إن "استمرار السعودية في هذه الحرب لن يجلب لها سوى الهزيمة والذل والعار الأبدي وقد سقطت جميع الأهداف والشعارات التي أعلنها هؤلاء لتبرير حربهم على اليمن وما الاحداث إلا دليل على زيف ادعاءات قوى العدوان وها هي نواياهم تتكشف وتتضح على الملء"، مجددا الدعوة لوقف "العدوان" على اليمن وشعبه.