طارق عامر: 800 مليون دولار حجم الاحتياطي النقدي في عام 2015

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي في 2015 كان يصل إلى 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يصرف في أسبوع واحد، لأن احتياجاتنا من استيراد مواد خام بترولية تصل إلى 13 مليار دولار شهريا.

جاء ذلك أثناء لقاء ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 52 مليون دولار.

وذكر البنك أن احتياطي النقد الأجنبي سجل بنهاية أغسطس الماضي 38 مليارا و366 مليون دولار مقابل 38 مليارا و314 مليون دولار في نهاية يوليو السابق عليه.