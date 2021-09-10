المفوضية الأوروبية: أليتاليا حصلت على مساعدة حكومية غير قانونية

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قال جهاز الرقابة على المنافسة التابع للمفوضية الأوروبية إن شركة الخطوط الجوية الإيطالية "أليتاليا" حصلت على مساعدة حكومية غير قانونية تصل إلى 900 مليون يورو (06ر1 مليار دولار).

وأعلنت سلطة بروكسل اليوم الجمعة أنه يتعين على إيطاليا استعادة الأموال.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر إن الهدف هو استعادة ظروف المنافسة العادلة لقطاع النقل الجوي الأوروبي.

وتدعم إيطاليا مرارا وتكرارا شركة الطيران بضخ سيولة نقدية حكومية.

وحصلت الشركة على قرض بقيمة 600 مليون يورو في مايو عام 2017، وقرض آخر بقيمة 300 مليون بعد ذلك بأشهر قليلة.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، تتكبد الشركة خسائر منذ عام 2008.

ويقترب انطلاق خليفة أليتاليا، ببدء أولى رحلات إيطاليا تراسبورتو أيرو واختصارها "آي تي أيه" في 15 أكتوبر المقبل.

وقالت المفوضية الأوروبية إن "آي تي أيه" ليست الخليفة الاقتصادية لأليتاليا ومن ثم لا يتعين عليها سداد الـ 900 مليون يورو.