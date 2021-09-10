الرئيس الصيني لبايدن: سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين تسببت بصعوبات خطرة

ذكر الإعلام الرسمي في الصين أن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن أجريا اليوم الجمعة "محادثات استراتيجية صريحة ومعمقة" خلال أول مكالمة هاتفية بينهما منذ سبعة أشهر.

وقالت وكالة "شينخوا" أن الرئيس شي "تلقى صباح اليوم مكالمة هاتفية من نظيره الأمريكي جو بايدن، حيث أجرى الزعيمان خلالها اتصالات وتبادلات استراتيجية صريحة ومتعمقة وواسعة النطاق حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الصلة محل الاهتمام المشترك".

ونقلت شبكة التلفزيون الحكومية "سي سي تي في" عن بيان رسمي مقتضب أن شي أبلغ بايدن أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين تسببت بـ"صعوبات خطرة" وشدد على مسامعه على أن إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح أمر بالغ الأهمية "لمصير العالم".

وقال شي لبايدن وفقا للمصدر نفسه إن "بلدينا والعالم بأسره سيعاني في حال حدوث مواجهة صينية-أمريكية".

وأضاف أن "مستقبل العالم ومصيره يعتمدان على قدرة الصين والولايات المتحدة على إدارة علاقاتهما بشكل صحيح. هذا هو سؤال القرن الذي يتعين على البلدين الإجابة عليه".

وكانت محادثات جرت بين البلدين على مستوى أدنى لم تسر على ما يرام، ولا سيما تلك التي استضافتها مدينة أنكوريج بولاية آلاسكا في مارس وسادها توتر شديد بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من كبار المسؤولين الصينيين.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض للصحافيين "لم نكن مسرورين كثيرا بسلوك محاورينا"، مضيفا أنه في مواجهة هذا المأزق "أدرك الرئيس بايدن أهمية التحدث إلى الرئيس شي مباشرة".

وقائمة الخلافات بين واشنطن وبكين طويلة ولا تنفك تزداد طولا. فبالإضافة إلى التجارة، هناك أيضا قضية تايوان والمياه التي تتنازع الصين السيادة عليها مع جاراتها في بحر الصين الجنوبي.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن المكالمة الهاتفية بين بايدن وشي، التي استمرت لنحو 90 دقيقة، هدفت إلى "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة".

وذكر المسؤول الأمريكي الرفيع أن المحادثة ركزت على القضايا الاقتصادية وتغير المناخ وفيروس كورونا.