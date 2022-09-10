﻿﻿الأعلى للآثار: اكتشاف أواني وقوالب من الجبن ترجع للعصور المتأخرة بمنطقة سقارة

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، نجاح البعثة الأثرية المصرية، في الكشف عن مجموعة من الأواني الفخارية عليها كتابات باللغة المصرية القديمة في صورة خطوط ديموطيقية، وقوالب من الجبن الأبيض، بمنطقة سقارة الأثرية، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن ترجع هذه الأواني إلى العصر المتأخر في الفترة الزمنية للأسرة 26 و27.

جاءت تصريحات وزيري بعد أن استأنفت البعثة الأثرية أعمال الخاصة بموسم الحفائر السادس لها بمنطقة آثار سقارة، موكدًا على أنه سيتم استكمال أعمال الحفائر للكشف عن المزيد من كنوز هذه المنطقة.

وقال وزيري، في تصريحات له، إن المصري القديم كان يطلق على الجبن الأبيض اسم «حرم» والتى تغيرت خلال العصور القبطية إلى كلمة «حلوم» ثم أصبحت تعرف الآن باسم «الجبن الحلوم»، موضحًا أنه مازال هناك مجموعة أخرى من الأواني مازالت مغلقة تماما وسوف تقوم البعثة بفتحها خلال الفترة القليلة القادمة لمعرفة ما تحويه بداخلها من أسرار.

ولفت إلى أن البعثة الأثرية المصرية بدأت أعمالها بالموقع منذ عام 2018، وعبر مواسم حفائرها الخمس الماضية نجحت في الكشف عن المقبرة الفريدة لكاهن الأسرة الخامسة «واحتى»، بالإضافة إلى 7 مقابر صخرية منها ثلاث مقابر من الدولة الحديثة وأربعة مقابر من الدولة القديمة، وواجهة مقبرة من الدولة القديمة، بالإضافة إلى الكشف عن أكثر من ألف تميمة من الفيانس وعشرات من تماثيل القطط الخشبية ومومياوات قطط وتماثيل خشبية وموياوات لحيوانات.

وتابع: وفي عام 2020 كشفت عن أكثر من 100 تابوت خشبي مغلق بحالتهم الأولى من العصر المتأخر داخل آبار للدفن، و40 تمثالا لإله جبانة سقارة بتاح سوكر بأجزاء مذهبة و 20 صندوقا خشبيا للإله حورس. وقد تم تصنيف هذا الكشف كواحد ضمن أهم عشرة اكتشافات أثرية لعام 2020 والأكثر جذبا للأنظار طبقا لمجلة الآثار الأمريكية Archaeology magasine.

واستكمل: وفي مايو من العام الجاري كشفت البعثة عن أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية بجبانة البوباسطيون بسقارة.