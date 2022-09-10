محمد صبحي يعلق على عودته لـ الزمالك

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علق محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك الجديد، على انتقاله إلى الفريق الأبيض قادما من فاركو وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الزمالك مساء اليوم السبت تعاقده بشكل رسمي مع صبحي بعد انتهاء إعارته مع فاركو.

وكتب محمد صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: «الحمد لله رجعت بيتي».

وكان نادي فاركو قد أخطر مجلس إدارة الزمالك بتفعيل بند الشراء في عقد محمد صبحي والذي يقدر بـ 20 مليون جنيه.

توصل الزمالك مع محمد صبحي على العودة من جديد ورفض تفعيل بند الشراء في عقده مستغلا في ذلك عدم سداد نادي فاركو قيمة الصفقة بشكل تام.

وأبدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك رغبته في وقت سابق بضم حارس مرمى جديد للقلعة البيضاء لدعم مركز حراسة المرمى، إذ يعول الفريق على محمد عواد مع وجود حارسي الشباب محمد نديم والسيد عطية.