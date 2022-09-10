محافظ الدقهلية يكلف رئيس المنطقة الصناعية في جمصة ببحث مطالب المصانع

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور مصطفى عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، بمتابعة أعمال اللجنة المشتركة من المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لعقد لقاءات مع المستثمرين المتعثرين من أصحاب المصانع بالمنطقة والمرور على مصانع المنطقة.

يأتي ذلك لبحث أسباب تعثر بعض المصانع وتوقفها عن التشغيل، وضرورة العمل الجاد لفحص الشكاوى الخاصة بهم، ومنحهم مهلا لتوفيق أوضاعهم وتوفير سبل الدعم لهم وسماع مقترحاتهم الهادفة لدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة؛ لتحقيق خطة الدولة المصرية نحو الارتقاء بالقطاعات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل لأبناء الدقهلية.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة أن أعمال اللجنة المشتركة من المحافظة وهيئة التنمية الصناعية، وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية استمرت في مباشرة أعمالها على مدار ما يزيد عن 4 أسابيع، حيث تم المرور على مصانع المنطقة وعقد اللقاءات المباشرة مع أصحاب المصانع والمستثمرين، والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم للعمل على تحقيقها وحل مشكلاتهم.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على تقديم كل الدعم للمستثمرين والعمل الجاد لحل مشكلاتهم، تعزيزا للاقتصاد القومي وخلق فرص عمل جديدة لدفع عجلة الإنتاج، ولجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم القطاعات التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تستهدف في النهاية تحقيق التنمية الشاملة.