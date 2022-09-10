مصرع عامل أثناء الحفر في مشروع الصرف الصحي بأسيوط

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لقى عامل مقاولة مصرعه أثناء الحفر بمشروع الصرف الصحي بقرية نجع سبع دائرة مركز أسيوط، تم نقل الجثة لمستشفى أسيوط الجامعي، وإخطار النيابة العامة.

وكان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، تلقى إخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يتضمن ورود بلاغ بوفاة "عاطف. ر. م" 27 سنة من نجع عبد الرسول عامل يتبع مقاول الصرف الصحي بقرية نجع سبع مركز أسيوط.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز أسيوط برئاسة المقدم عمر عبد العظيم رئيس المباحث، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام المتوفي بالحفر بأحد خطوط الصرف الصحي سقط عليه رديف الحفر، مما أدى إلى وفاته.

وتمكنت قوة من الحماية المدنية والوحدة المحلية بمركز أسيوط من إزالة الرديف، واستخراج الجثة، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة أسيوط تحت تصرف النيابة.