رؤساء وملوك ومسئولون يهنئون تشارلز الثالث بمناسبة تنصيبه ملكا للمملكة المتحدة

هنأ عدد من الملوك والرؤساء والمسؤولين بدول العالم، الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، بمناسبة إعلانه ملكا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي وافتها المنية الخميس الماضي عن عمر ناهز 96 عاما.

فمن جانبه، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث أعرب فيها عن خالص التهانئ بمناسبة اعتلائه العرش، متمنيا له كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة المتحدة، وتعزيز المكانة المرموقة والدور الرائد على المستوى الدولي للمملكة المتحدة الصديقة، والتي أرست دعائمه الملكة إليزابيث الثانية.

وأعرب أمير الكويت عن بالغ الاعتزاز بعمق العلاقات التاريخية الراسخة والوطيدة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الصديقين في إطار ما يجمعهما من تفاهم وتواصل وتعاون وحرص مشترك على تطوير هذه العلاقات والارتقاء بمختلف أطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وبما يعزز الشراكة الاستراتيجية للبلدين الصديقين ويخدم مصالحهما.

كما أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن خالص تهانيه، في برقية، للملك تشارلز الثالث، مؤكدا قناعته بأن الفترة القادمة ستتيح لملك بريطانيا الفرصة مجددا لإثبات حرصه المعهود للمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومواصلة مسيرة الدفاع عن القضايا العادلة.

وأشاد الرئيس الجزائري بجودة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على عزمه الأكيد وحرصه التام على مواصلة التنسيق والتشاور والتعاون بين الجزائر وبريطانيا، بما يخدم الشعبين ويوطد علاقات الصداقة والتعاون بينهما.

ومن جهته، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للملك تشارلز الثالث، مشيدا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، بمكانة العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدا توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية تهنئة مماثلة للملك تشارلز الثالث.

وبعث كذلك رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث بمناسبة تنصيبه ملكا للمملكة المتحدة.. كما بعث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب ببرقية تهنئة مماثلة إلى الملك تشارلز الثالث.

وبدور، بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث، وأعرب فيها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، عن بالغ اعتزازه وتقديره بمستوى عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين العائلتين المالكتين والشعبين الصديقين.

وأكد حرص بلاده على تطوير هذه العلاقات التاريخية المشتركة وترسيخها على كافة الأصعدة والمستويات بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين.. كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الملك تشارلز الثالث.

ومن جانبه، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الملك تشارلز الثالث على تنصيبه ملكا للمملكة المتحدة.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن بوتين أعرب في برقية تهنئة لتشارلز الثالث عن تمنياته بالتوفيق والصحة.

ووصفت رئيسة وزراء بربادوس (وهي دولة في الكاريبي) ميا موتلي، الملك تشارلز الثالث بأنه "رجل سابق لعصره" بسبب وجهات نظره المناصرة في المجال البيئي والتزامه نحو الشباب وإدانته لفظائع العبودية.

وأشارت موتلي، في تصريح أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية، إلى أن الملك تشارلز صديق لبربادوس ورجل سابق للعصر الحالي بسبب مناصرته المبكرة للقضايا البيئية والمعمارية والاجتماعية.. وقالت "إن تشارلز أعاد التزامه بوضوح بروابط الصداقة بين المملكة المتحدة وبربادوس عندما زار الجزيرة ليشهد الانتقال".

وأعربت عن تعازيها في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مستشهدة بتهنئة الملكة عندما أصبحت بربادوس جمهورية في نوفمبر من العام الماضي.. وأضافت: "قلة قليلة من الآخرين تجاوزوا ما تمكنت من تحقيقه، الاستقرار الذي حققته خلال السنوات الماضية للمملكة المتحدة لتحول البلاد من إمبراطورية إلى واحدة من الدول المتقدمة الرائدة في العالم يعكس قدرتها على إدراك أن التغيير كان يحدث".

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية أن سفارة لندن في روما والقنصلية العامة في ميلانو فتحتا كتاب عزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، في مقرهما.

ونقل الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أنه سيتم فتح كتاب التعازي اعتبارا من اليوم وحتى يوم الأحد - الموافق 18 سبتمبر الجاري.

ودعت السفارة البريطانية لدى روما المواطنين إلى عدم إحضار أشياء كبيرة الحجم، نظرا لخضوع الزوار لفحوصات أمنية.. أما القنصلية البريطانية لدى ميلانو فسيكون كتاب العزاء متاحا اعتبارا من بعد غد /الاثنين/ وحتى يوم /الجمعة/ الموافق 16 سبتمبر الجاري.