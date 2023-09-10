مهرجان الجونة السينمائي يحتفي بأيقونة الغناء والتمثيل جاين بركين

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، أنه سيحتفي في دورته السادسة، أكتوبر المقبل، بأيقونة الغناء والتمثيل جاين بركين، وذلك بعد ثلاثة أشهر على رحيلها عن 76 عاما.

وقالت ماريان خوري المدير الفني للمهرجان: "إنه لأمر ضروري الاحتفاء بالرواد الذين ساهموا في جعل السينما بالشكل الذي هي عليه اليوم. لم تكن بركين ممثّلة ومغنية شهيرة فحسب، بل رمزاً للحرية والابتكار، أعمالها تجاوزت الحدود وواكبت الأجيال، ممّا جعلها شخصية مؤثّرة في عالم الفنّ، إنها لسعادة لنا أن نحتفي بإرثها ونشارك جزءاً من رحلتها الرائعة مع جمهور مهرجان الجونة".

وإلى جانب إنجازاتها السينمائية، كانت إسهامات بركين الموسيقية استثنائية، ونتج من تعاونها مع سيرج غاينسبور، أغنية "أحبّك.. ولا أنا أيضاً"، التي تحدّت الأعراف الاجتماعية لتتحوّل نشيداً للحرية، وألهم صوتها المميز وكلماتها عدداً لا يُحصى من الموسيقيين والمستمعين على حد سواء، ممّا عزز مكانتها في تاريخ الموسيقى.