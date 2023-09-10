تجديد حبس متهم بقتل شاب بسبب معاكسة فتاة بالجيزة 15 يوما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس متهم بقتل شاب بطعنة نافذة في الصدر بمنطقة أوسيم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتبين من التحقيقات حدوث مشاجرة بين طرف أول "3 أشخاص أحدهم مُصاب بجروح قطعية"، وطرف ثان 3 أشخاص مصابين بجروح طعنية وتوفى أحدهم متأثراً بإصابته.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة حدثت بسبب قيام أحد أفراد الطرف الأول بالتعرض لفتاة شقيقة أحد أفراد الطرف الثانِ فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي الأطراف لمناصرة ذويهم، فتعدى أحد أفراد الطرف الأول على أحد أفراد الطرف الثانِ بسلاح أبيض مطواة فأحدث إصابته ولقي مصرعه.

البداية عندما تبلغ قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفي ومصابين، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على جثمان المتوفي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.