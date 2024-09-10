أبطال مسلسل عمر أفندي يقدمون محاكاة لزمن الأربعينات في ضيافة منى الشاذلي ببرنامج معكم على قناة on

يحل أبطال مسلسل عمر أفندي ضيوفًا على برنامج "معكم" منى الشاذلي في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الخميس المقبل على قناة "ON".

يقدم أبطال المسلسل محاكاة للحياة في زمن الأربعينات حيث يرتدي كل منهم زيا يناسب تلك الحقبة من برقع وطربوش وأدوات كان يستخدمها المصريون حينها، وكذلك يؤدي أبطال العمل بروفة -داخل الاستوديو-لمظاهرة كتلك التي تم تصويرها داخل المسلسل.

ويقول أحمد حاتم بطل العمل إنه استمتع جدا بالتجربة، وأنه كان يفضل العيش في تلك الحقبة ويشير إلى أنه كان يعشق كتابة الخطابات، موضحا أن الهدوء والحياة السلسلة تصنع سلوكا مميزا للبشر.

كما يعبر حاتم عن سعادته بردود الأفعال الكبيرة على العمل، ووجه الشكر للفنان أحمد السقا الذي كان يتحدث معه عقب كل حلقة ويشيد بأدائه.

كما يقول مصطفى أبو سريع إنه عاش مع شخصية دياسطي بكل جوارحه، وأنه اندمج مع هذا الزمن بكافة تفاصيله. ويتخيل كل واحد من أبطال المسلسل العيش في زمن معين، وقالت آية سماحة بطلة العمل إنها وقعت في غرام السيناريو وإنها تلقت تدريبا لأداء الرقصات داخل المسلسل.

وفي حالة من المرح يتفاعل الأبطال والجمهور في التنافس حول الإجابة على أسئلة تخص مفردات ومعلومات وأعمال فنية من فترة الأربعينيات.