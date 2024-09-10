نقل هارفي واينستين إلى المستشفى لإجراء جراحة قلب طارئة

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تم نقل المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين إلى المستشفى لإجراء جراحة طارئة في القلب.، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم محاميه آرثر أيدالا للوكالة إنه تم نقل واينستين /72 عاما / إلى المستشفى من سجن جزيرة رايكرز في نيويورك.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن قطب السينما السابق يعاني من آلام في الصدر.

ويقضي واينستين حكما بالسجن بعد إدانته بالاغتصاب وسوء السلوك الجنسي في لوس أنجليس على خلفية حادث وقع في عام 2013 حيث اقتحم غرفة امرأة بأحد الفنادق خلال مهرجان سينمائي في لوس أنجليس.

وحكم عليه بالسجن 16 عاما في فبراير 2023.