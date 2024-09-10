محافظ الغربية يعتمد قرار التعاقد مع 1753 معلما مساعدا في مدارس المحافظة

اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، قرار التعاقد مع 1753 معلما مساعدا في مرحلة رياض أطفال، ومعلمًا مساعدًا للصفوف الأولى، ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الثانية وتظلمات الدفعة الأولى، جاء ذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وأكد محافظ الغربية، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الاعتماد جاء بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم (158) بتاريخ 8 سبتمبر الجاري، للتعاقد مع وظيفة معلم مساعد وكان نصيب محافظة الغربية (1744) معلمًا مساعدًا بمختلف التخصصات، وكذا صدور قرار الوزير رقم (159) بنفس التاريخ للتعاقد مع معلم مساعد من ذوي الهمم (نسبة 5%؜)، حيث كان نصيب محافظة الغربية 9 معلمين مساعدين من مختلف التخصصات؛ ليصبح إجمالي المعلمين المساعدين المتعاقدين بالقرارين بمحافظة الغربية 1753، متمنيا لهم التوفيق والسداد في خدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

وشدد المحافظ، على أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت خطة لتطوير شامل لمنظومة التعليم، لافتًا إلى أن قرار إعلان تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، جاء لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم في صالح العملية التعليمية، وحل جذري لنقص المدرسين ودعم جهود تطوير التعليم، التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسي في معركة رفع الوعي لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، لما له من تأثير كبير بين طلابه.

من جابة أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه جارٍ إجراءات تسليم المعلمين العمل بعد استيفائهم مصوغات التعين واستلامهم العمل قبل بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025 وتدريبهم اعتبارا من يوم الإثنين القادم. وأشار إلى أن المعلمين الجدد يحملون أسمى رسالة إنسانية، وشرف لا يضاهيه شرف تربية النشء وتعليمهم، لإخراج جيل واعٍ محب لوطنه غيور عليه، موصيًا إياهم بحسن رعاية هؤلاء الأطفال؛ كونهم أول من يتعاملون معه في أول التحاق لهم بالمدارس.