أيمن الشريعي: سأترشح على منصب رئيس الرابطة

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه سيكون من المستحيل أن يوافق على استمرار عامر حسين مشرفًا على لجنة المسابقات بالموسم الجديد.

أضاف الشريعي في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة "النهار": "حال فرض استمرار عامر حسين في منصبه، لن يجمعني به أي اجتماع تحت مسمى منصبه كأحد الأندية التابعة للجمعية العمومية، ولكن على المستوى الشخصي اجتمع بي وشرح لي وجهة نظره ولم اقتنع بها".

واختتم أيمن الشريعي: "بنسبة كبيرة سأترشح على منصب رئيس الرابطة وليس النائب، وحال تواجدي رئيسًا سأضم حسام الزناتي بدلًا من عامر حسين، وسأمنحه كل الأدوات للتطوير والنجاح".