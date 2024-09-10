دوجاريك: استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان أمر غير معقول

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، بالضربة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المواصي في خان يونس في قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حيث قال إن الأمين العام يندد بشدة بالضربة الإسرائيلية التي أوقعت قتلى في منطقة مخصصة للنازحين في غزة.

وأضاف أن الأمين العام يعرب عن قلقه الشديد إزاء استمرار سقوط الضحايا في غزة، مؤكدا أن استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان "أمر غير معقول".

هذا وانتشلت فرق الدفاع المدني 40 شهيدا و60 جريحا إثر استهداف طيران الاحتلال خيام نازحين في منطقة المواصي بخان يونس، ولا تزال هناك عائلات كاملة اختفت تحت الرمال جراء المجزرة، بحسب "الجزيرة".

وقال الدفاع المدني إن طيران الاحتلال استخدم صواريخ ارتجاجية ثقيلة في الغارات، مما أحدث 3 حفر عميقة في المكان المستهدف.