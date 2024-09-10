وزير خارجية موريتا: حان الوقت لاتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على إسرائيل لوقف العدوان

قال وزير الشؤون الخارجية الموريتانية، محمد سالم مرزوق، اليوم، إنه حان الوقت لاتخاذ الإجراءات العاجلة للضغط على إسرائيل لوقف العدوان والالتزام بقوانين الشرعية الدولية.

وأضاف مرزوق، في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية لمجس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية: نعول على المجتمع الدولي أن لا بديل عن الحل السياسي المستدام حيث إقامة دولة مستقلة و عاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أنه في ظل هذا الواقع المتأزم من الضروري تعزيز التشاور و التعاون العربي المشترك.

وأشار لحرص بلاده التعاون مع الجامعة العربية، و أيضا سعيها لتعزيز الشراكات الدولية، مضيفا: انتهز الفرصة للتاكيد على حرص موريتانيا السعي الدائم لتعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق الحوار البناء.