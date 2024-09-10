حزب مغربي يطالب بإلغاء الاتفاقيات الإسرائيلية

طالب حزب العدالة والتنمية في المغرب بقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل والإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الإسرائيلي وطرد ممثلي تل أبيب في الرباط وإلغاء لجنة الصداقة فورا.



وأكدت الأمانة العامة للحزب في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "تؤكد الأمانة العامة على مواقفها السابقة والثابتة المنددة بحرب الإبادة الجماعية وبالجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان وجيش الاحتلال الصهيونيين ضد المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية وفي كل فلسطين بدعم مباشر ومعلن من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية".



وجددت الأمانة العامة "مطالبتها لكل الدول العربية والإسلامية لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل".

وواجهت إسرائيل التي تتجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، إدانة دولية وسط هجومها الدامي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 94761 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين.

وأدى الحصار المستمر على غزة إلى نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المنطقة.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني قبل غزو المنطقة في السادس من مايو الماضي.