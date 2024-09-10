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منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت الأبيض أمام بوتسوانا

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 12:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 12:36 ص

أسفر الإجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، في المباراة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب ، عن إرتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض ، بينما يرتدي منتخب بوتسوانا القميص الأزرق فاتح.

حضر الإجتماع الفني ممثلا عن مصر مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالفوز على كاب فيردي بثلاثية سجلها «رامي ربيعة، عمر مرموش وإبراهيم عادل» ليعتلي صدارة المجموعة.


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