أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، استهداف مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة، ما أودى بحياة وإصابة العشرات في اعتداء جديد لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزّل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، جددت المملكة رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وحمّلت المملكة قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسئولية جرّاء استمرار خرقها لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

كما أكدت المملكة المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وارتكب الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم، مجزرة جديدة في قطاع غزة، إذ شن غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غرب القطاع.

ووقعت المجزرة قرب مستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا وإصابة 60 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد كبير أيضا من المواطنين في عداد المفقودين.

وقال الدفاع المدني، إننا «أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، وأن «هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال بفعل الصواريخ الارتجاجية».