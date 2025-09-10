رئيس الإمارات لأمير قطر: الاعتداء الإسرائيلي يقوض أمن المنطقة وفرص تحقيق السلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في الديوان الأميري في الدوحة في زيارة أخوية إلى قطر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وجدد محمد بن زايد تأكيده تضامن دولة الإمارات الكامل مع قطر ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها.

وشدد على أن الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها.

وأشاد في هذا السياق بجهود أمير دولة قطر من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وسبق أن أعلنت قطر أن إسرائيل شنت "هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة"، مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقا ولن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور.

وأفادت حركة حماس، بنجاة وفدها المفاوض من محاولة الاغتيال فيما سقط عدد من الشهداء جراء الهجوم الإسرائيلي.

قبلها، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم بواسطة سلاح الجو «قيادة حركة حماس» في الدوحة بالتعاون مع جهاز الشاباك.