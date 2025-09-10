وصف رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بـ«إرهاب دولة»

وقال في مقابلة حصرية مع شبكة CNN، اليوم الأربعاء: «لا أجد كلمات تعبر عن مدى غضبنا من هذا العمل... إنه إرهاب دولة، لقد تعرضنا للخيانة».

ورأى رئيس الوزراء القطري أن الغارة الإسرائيلية على الدوحة «قضت على أي أمل» للرهائن المتبقين في غزة.

وأضاف أنه لا يستطيع التنبؤ برد فعل حماس على أحدث المبادئ الأمريكية لوقف إطلاق النار لو لم تهاجم إسرائيل الدوحة يوم الثلاثاء، لكنه قال إنه يعتقد أن إسرائيل وحماس «ستستنفدان كل فرصهما» للتوصل إلى اتفاق.

وأكمل: «كنت ألتقي بإحدى عائلات الرهائن صباح يوم الهجوم. إنهم يعولون على هذه الوساطة (وقف إطلاق النار)، وليس لديهم أي أمل آخر».

وأشار إلى أن «ما فعله (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أمس، قضى على أي أمل لهؤلاء الرهائن».

واعتبر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «يحاول تقويض أي فرصة للاستقرار والسلام» بمهاجمة قيادة حماس في العاصمة القطرية.

وأشار إلى أنه كان «معروفًا للجميع» أنه يلتقي بقيادة حماس، للقيام بدور قطر الوسيط في الصراع في الشرق الأوسط.

واستطرد: «كل شيء عن الاجتماع معروف جيدًا للإسرائيليين والأمريكيين. إنه ليس شيئًا نخفيه، ولا يوجد مبرر لاعتبار هذا إيواءً للإرهاب».