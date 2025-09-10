الصين وروسيا تدينان هجوم إسرائيل على قطر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت الصين وروسيا عن إدانتهما للهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين الأربعاء، إن بلاده تشعر بالقلق جراء احتمال زيادة التوتر في المنطقة بسبب الهجوم الإسرائيلي.

وأعرب عن إدانة بلاده بأشد العبارات للهجوم الإسرائيلي "الذي يشكل انتهاكا لوحدة أراضي دولة وأمنها القومي".

وشدد على أن "العنف لن يجلب السلام للشرق الأوسط"، وأن الطريق الرئيسي لحل الأزمة بالمنطقة هو "الحوار والتفاوض".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أيضا إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على قطر.

جاء ذلك في بيان للوزارة، أوضحت فيه أن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت أن موسكو ترى أن "انتهاك إسرائيل لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة ما هو إلا خطوة لزيادة التصعيد وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط".

وشددت على أن "الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر التي تلعب دورا محوريا في المفاوضات غير المباشرة مع حماس، ليس إلا محاولة لتقويض مساعي الحل السلمي الدولي".

وأمس الثلاثاء، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت "هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة".

وسرعان ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه هاجم بواسطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك".

فيما أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك. كما استشهد في الهجوم عنصر الأمن القطري بدر الحميدي.