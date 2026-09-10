محافظ أسوان يفتتح مدرستين بالكوبانية استعدادا للعام الدراسي الجديد 2026- 2027

افتتح المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اليوم الخميس، مدرستي الكوبانية الثانوية الصناعية المشتركة «عبد الشكور حجازي الثانوية الصناعية»، والشهيد أحمد عبده إبراهيم الإعدادية، بقرية الكوبانية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026/2027، وضمن جهود دعم وتطوير المنظومة التعليمية.

وشهد الافتتاح، حضور عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأهالي القرية، إلى جانب النائب هلال الدندراوي عضو مجلس النواب، والدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد حسين مدير عام منطقة أسوان للأبنية التعليمية، وعدد من القيادات والشخصيات العامة.

واستوعبت مدرسة عبد الشكور حجازي الثانوية الصناعية 216 طالبًا وطالبة، وتضمنت 6 فصول دراسية، وأقيمت على مساحة 2500 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 32 مليونًا و552 ألف جنيه، وتكونت من دور أرضي و3 أدوار علوية، بما يدعم التعليم الفني ويوفر بيئة تعليمية أفضل لأبناء القرية والمناطق المحيطة.

كما افتتح المحافظ، مدرسة الشهيد أحمد عبده إبراهيم الإعدادية، عقب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، حيث تضم 9 فصول دراسية تستوعب 293 طالبًا وطالبة، وأقيمت على مساحة 1089 مترًا مربعًا، بتكلفة بلغت نحو 16 مليونًا و496 ألف جنيه، وتكونت من دور أرضي و4 أدوار علوية.

وأكد المحافظ، أنه سيتم التنسيق مع نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني؛ لاعتماد مدرسة الكوبانية الثانوية الصناعية كمدرسة تكنولوجية صناعية؛ بما يسهم في زيادة التخصصات والاستفادة المثلى من الإمكانيات التعليمية المتاحة.

وأشار محافظ أسوان، إلى استمرار التوسع في إنشاء المدارس الجديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة، بهدف استيعاب الزيادة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة، مؤكدًا مواصلة العمل على تلبية احتياجات المواطنين بمختلف القرى والمراكز وفقًا للإمكانيات المتاحة.

ووجه المحافظ، بتكريم عماد حفظي رفق سليمان، مدير قسم التعليم الفني بإدارة أسوان التعليمية، خلال المجلس التنفيذي المقبل، تقديرًا لدوره في إنهاء مشروعات الإحلال والتجديد بمدارس الكوبانية.

وأعرب أهالي قرية الكوبانية عن سعادتهم بافتتاح المدرستين، مقدمين الشكر للقيادة السياسية ومحافظ أسوان على دعم مشروعات تطوير الخدمات التعليمية بالقرية.