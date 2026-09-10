تقرير: تضرر عدة طائرات مقاتلة أمريكية في ضربات إيرانية استهدفت قاعدة عسكرية في الأردن

قال أشخاص مطلعون لشبكة (سي بي إس نيوز) إن عدة طائرات عسكرية أمريكية تضررت جراء ضربات إيرانية وقعت خلال ليل الثلاثاء/الأربعاء بالتوقيت المحلي، واستهدفت قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن.

وأوضح الأشخاص، الذين تحدثوا إلى (سي بي إس نيوز) شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم بالحديث علنا، إن نحو ثماني طائرات من طراز "إف-15" تعرضت لأضرار طفيفة، وتردد أنها أُعيدت إلى الخدمة.

وأضافت المصادر أن طائرة واحدة من طراز "إيه-10 ثاندر بولت"، المعروفة باسم "وارتوج"، تعرضت للإصابة وفقدت أحد جناحيها.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أمريكيين جراء الضربات التي استهدفت الأردن.

وجاءت الأضرار التي وقعت خلال الليل بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها هاجمت خمس ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف إيران سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية. وردا على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجمات على ثماني ناقلات نفط وسفينتين حربيتين، من بين أهدافها القاعدة في الأردن.

وعلمت (سي بي إس نيوز) أن القوات الأمريكية في الأردن أطلقت أكثر من 30 صاروخا من منظومة باتريوت للتصدي للضربات الإيرانية في الأردن.

وكانت الشبكة الأمريكية أفادت في وقت سابق بأن مسؤولين أمريكيين يشعرون بالقلق إزاء التراجع السريع في مخزون صواريخ باتريوت، إلى جانب أنواع أخرى من الذخائر الموجهة بدقة.