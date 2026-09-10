اختتمت اليوم الخميس، منافسات 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين، والتي شهدت تحقيق مسار وحرس الحدود وفاركو وكهرباء الإسماعيلية والنصر الفوز وحصد 3 نقاط جديدة في مشوار المنافسة.

وواصل مسار صدارته لجدول ترتيب دوري المحترفين بعدما حقق فوزًا كبيرًا على السكة الحديد بنتيجة 3-1، فيما حقق حرس الحدود فوزًا مثيرًا على ميجا سبورت بنتيجة 2-1، بينما تغلب فاركو على بلدية المحلة بنتيجة 2-1.

كما حقق كهرباء الإسماعيلية فوزًا عريضًا على الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، بينما تغلب النصر على ديروط بهدفين دون رد.

وجاء ترتيب دوري المحترفين بعد مباريات اليوم كالتالي:

1- مسار — 12 نقطة

2- حرس الحدود — 10 نقاط

3- فاركو — 10 نقاط

4- كهرباء الإسماعيلية — 7 نقاط

5- النصر — 6 نقاط

6- وي — 6 نقاط

7- المنصورة — 6 نقاط

8- مالية كفر الزيات — 5 نقاط

9- طنطا — 4 نقاط

10- بلدية المحلة — 4 نقاط

11- الترسانة — 4 نقاط

12- السكة الحديد — 4 نقاط

13- تيم إف سي— 3 نقاط

14- بروكسي — 3 نقاط

15- الداخلية — 3 نقاط

16- الإنتاج الحربي— نقطتان

17- لافيينا — نقطتان

18- ميجا سبورت — نقطتان

19- الإسماعيلي — نقطة واحدة

20- ديروط — دون نقاط

وتستكمل منافسات الجولة الرابعة غدًا الجمعة، بإقامة 5 مباريات، حيث يلتقي الترسانة مع المنصورة، وتيم إف سي مع بروكسي، ومالية كفر الزيات مع لافيينا، والإنتاج الحربي مع الإسماعيلي، فيما يواجه وي نظيره طنطا.

وتقام جميع مباريات الغد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.