أعلن الجهاز الفني لفريق العين التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الوصل، مساء اليوم الخميس، في قمة منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي للمحترفين موسم 2026-2027.

وشهد التشكيل الأساسي للعين حضور الدولي المصري رامي ربيعة، الذي يقود خط دفاع فريقه أمام الوصل، في المباراة التي يحتضنها ملعب هزاع بن زايد.

ويبحث العين عن تحقيق انتصار جديد أمام الوصل، من أجل حصد النقاط الثلاث واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بعدما تراجع مؤقتًا إلى المركز الثاني لصالح الجزيرة.

في المقابل، يأمل الوصل في الخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة المرتقبة، وتحقيق الفوز الذي يمنحه دفعة قوية في سباق المنافسة على مراكز المقدمة.

ويحتل العين المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الوصل في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

تشكيل العين أمام الوصل

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: رافا رودريجيز، رامي ربيعة، يحيى بن خالق، عبدالكريم تراوري.

خط الوسط: سكوكو، بلاسيوس، كاكو.

خط الهجوم: جوناتاس سانتوس، جياكوماكيس، لزارو.