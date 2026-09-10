خبير تربوي: مواد الهوية بالمدارس الدولية استحوذت على جانب كبير من المناقشات خلال جلسة وزير التعليم مع الإعلاميين

قال تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن المناقشات الخاصة بمواد الهوية في المدارس الدولية كان لها نصيب كبير خلال الجلسة التي عقدها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، مع الإعلاميين ورؤساء التحرير وكبار الكتاب، حول جهود تطوير التعليم، تحت عنوان «رؤية للحاضر وآفاق المستقبل»، اليوم.

وأضاف شوقي لـ«الشروق» أن الوزير أوضح أنه لم يتم تطبيق قرار دخول مواد الهوية الوطنية في المجموع الكلي للطلاب بشكل فجائي، وإنما تم إعطاء مهلة 4 سنوات للمدارس الدولية لتوفيق أوضاعها، والاهتمام بدراسة اللغة العربية والدراسات الاجتماعية.

وأشار شوقي إلى أن الوزير أعلن انخفاض نسبة العجز في المعلمين إلى 0%، وانخفاض الكثافات في الفصول إلى 50 طالبًا بالفصل.