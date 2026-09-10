سفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر تشاهد أثر قدم السيد المسيح في سخا

زارت سفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر أنجلينا آيخهورست كنيسة العذراء مريم في سخا بمحافظة كفر الشيخ، ضمن جولة تفقدية لمشروعات الاتحاد الأوروبي في المحافظة.

وخلال الزيارة استعرض مسئول الكنيسة قصة العثور على "حجر أثر قدم السيد المسيح " المرتبط برحلة العائلة المقدسة في مصر، وهو الحجر الذي ظل مفقودا ولا يوجد عنه سوى مدونات في المخطوطات والكتب التاريخية منذ القرن الحادي عشر الميلادي .

وأوضح مسئول الكنيسة، أن القصة التاريخية للحجر تعود إلى وصول السيد المسيح برفقة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار إلى المنطقة؛ حيث كانوا بحاجة للمياه لاستخدامها في حياتهم اليومية، إلا أن الأهالي رفضوا التعامل معهم نتيجة الخوف من أحداث وغرائب كانت تترافق مع وصولهم كـ سقوط الأوثان، فضلاً عن مظهرهم الذي لم يكن مصرياً وعندئذ، وضع السيد المسيح قدمه على الحجر فنبعت منه المياه لتستخدمها العائلة المقدسة طوال فترة إقامتها.

وبحسب التفاصيل التاريخية، احتفظ الرهبان في الدير بالحجر حتى القرن الحادي عشر، ومع امتداد الزحف العمراني إلى المنطقة وقرب السكان، فضل الرهبان الانتقال إلى أماكن هادئة بالبراري؛ وقبل مغادرتهم قاموا بإخفاء الحجر لحمايته.

كما نقش الرهبان لفظ الجلالة "الله" باللغة العربية على ظهر الحجر، وذلك لضمان التعرف عليه كأثر ثمين ومقدس من قبل الوافدين وتجنب إيذائه أو إتلافه.

وفي عام 1984، وأثناء تنفيذ أعمال حفر أمام باب الكنيسة، تم اكتشاف قطعتين حجريتين؛ الأولى هي "حجر الشهادة" الذي كان موضوعاً في الأعلى كرمز ودليل تمويهي لحماية ما تحته وفق أساليب الدفن القديمة للحفاظ على المقتنيات الثمينة، وبعد استخراج الحجر الرئيسي السفلي وتنظيفه، أقيمت ثلاثة قداسات إلهية، وقام الأنبا بيشوي (مطران المحافظة وقتها) بعرضه على قداسة البابا شنودة الثالث، والذي اعترف به رسمياً بوصفه الحجر المفقود الذي اختفى تسعة قرون.

وتتيح الكنيسة حالياً للزوار مشاهدة لفظ الجلالة المنقوش على الجهة الخلفية للحجر بوضوح من خلال مرايا متخصصة عاكسة تم تثبيتها خلفه لإظهار النص التاريخي.