توقعات برفع سعر الفائدة الأوروبية اليوم

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعا اليوم الخميس في ظل توقعات واسعة بزيادة سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي بسبب ارتفاع التضخم.

ويتوقع محللون زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5ر2% خلال اجتماع اليوم. وسيعلن البنك المركزي قراره بعد اجتماع مجلس المحافظين في برلين، كما سينشر توقعاته الجديدة للتضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وأدت صدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة والعديد من مناطق العالم، حيث ارتفعت أسعار الوقود في المحطات، في حين يواجه أصحاب المنازل زيادة في أسعار زيت التدفئة. ولا توجد أي مؤشرات على نهاية قريبة للحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلك في منطقة العملة الموحدة التي تضم 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر3% سنويا، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ سبتمبر 2023، كما يزيد بشدة عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2% سنويا.

وفي ألمانيا دفعت أسعار الطاقة، معدل التضخم ليسجل 9ر2% خلال الشهر الماضي.

وفي حين يمكن أن تساعد أسعار الفائدة المرتفعة في كبح التضخم، من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الطلب، لكنها تحد من فرص نمو الاقتصاد لأن ارتفاع الفوائد يؤثر سلبا على الإنفاق الاستثماري.