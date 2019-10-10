ضبط 5 تجار في المواد المخدرة بـ3 محافظات

تمكنت أجهزة الأمن بقيادة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط 5 متهمين لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة بمحافظات "السويس، الإسماعيلية، الشرقية" وبحوزتهم 264 طربة لمخدر الحشيش و250 جرام لمخدر الهيروين وسلاح نارى.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديريات أمن السويس والإسماعيلية والشرقية - بحملة أمنية مكبرة استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وعلانية ترويجها على عملائهم بمحافظات (السويس، الإسماعيلية، الشرقية) أسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في محافظة الشرقية تم ضبط (جزار – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية فى كمين أعد لضبطه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام - بندقية آلية - عدد 12 طلقة نارية من ذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وفي محافظة السويس تم ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) وذلك حال استقلاله سيارة ملاكى الشرقية وتواجده بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى دائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (عدد 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام كان يخفيهم بمخزن سرى خلف الإكصدام الخلفى للسيارة - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وفي محافظة الإسماعلية تم ضبط (عدد 3 عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وذلك حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهم (عدد 84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,400 كيلوجرام - مبلغ مالى - عدد 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.