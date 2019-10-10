المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا يطالب بتشديد مكافحة التطرف اليميني

طالب رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، أيمن مازيك، اليوم الخميس بتشديد الإجراءات المتخذة ضد التطرف اليميني بعد الهجوم على معبد يهودي في مدينة هاله شرقي البلاد.

وقال مازيك إنه لا بد من مكافحة التطرف اليميني بنفس الدقة التي تتبع مع التطرف القائم على أساس ديني.

ووصف رئيس المجلس الأعلى للمسلمين وجهة نظر المتهم بالقول: "كل ما ليس منتميا للمجتمع، ويظن أنه ليس ألمانيا – يجب قتاله"، مشيرا إلى أن هذا بالضبط ما فعله المتهم.

وأضاف مازيك قائلا: "إن مطعما تركيا للوجبات السريعة هو وفقا لرؤية المتهم، ليس جزءا من ألمانيا"، لذلك لم يكن صدفة أن يهاجم المتهم هذا المطعم التركي.

وقال مازيك إنه لا بد من أن يكون واضحا أن التطرف اليميني ليس ظاهرة عابرة.

وطالب مازيك بمناقشة كيفية تأمين المساجد أيضا بصورة أفضل، على الأقل خلال صلوات الجمعة.

وأوضح مازيك أن "المسلمين يحتاجون في التجمعات الكبرى لدوريات شرطية".