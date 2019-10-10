أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية النظام التعليمي الجديد، قائلا: "إحنا كنا في آخر التنصيف الدولي، ومعندناش حاجة نخسرها".

وقال الوزير خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء أمس الأربعاء، إنه لم يكن هناك أي داع لتمسك البعض بالنظام القديم، في الوقت الذي انتهى فيه بانخفاض تصنيف التعليم المصري إلى ذلك المستوى.

وأشار الوزير إلى أن نتائج هذه المنظومة ستظهر عند وصول طلاب الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الرابع الابتدائي، حيث سيتم إجراء اختبار معياري لهم؛ لقياس مدى نجاح المنظومة الجديدة.

وتابع: "الاختبارات للصف الرابع الابتدائي، وسيكون اختبارا معياريا في القراءة والكتابة والحساب للطلاب مقارنة بأقرانهم في الخارج، وهذا ما سيوضح الفرق الذي أحدثه النظام الجديد من عدمه".