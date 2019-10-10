تركيا: مقتل 4 أشخاص بينهم رضيع سوري في قصف من الأراضي السورية

قتل أربعة أشخاص وأصيب 70 شخصا جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها ميليشيات كردية سورية على مدينتين تركيتين حدوديتين في اليوم الثاني من عملية عسكرية تشنها انقرة في شمال شرق سورية،بحسب السلطات التركية.

وقتل رضيع سوري، في شهره التاسع ، وموظف حكومي، في حين أصيب 46 شخصا عقب هجمات "صاروخية وبقذائف هاون" استهدفت منطقتين أقجه قلعة وجيلان بينار في ولاية شانلي أورفة التركية، حسبما بيان للولاية وذلك في أول تأكيد رسمي للضحايا البشرية على الجانب التركي.

وتسبب إطلاق نار عبر الحدود في مقتل ثلاثة آخرين في منطقة نصيبين في ولاية ماردين التي تقع على بعد نحو 200 كيلومتر إلى شرق شانلي أورفة، بحسب بيان للولاية.

وذكرت القنوات المحلية، بينها "سي إن إن ترك"، أن 24 آخرين أصيبوا في ماردين.

بدأت تركيا أمس عملية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا مبررة ذلك بالتصدي للإرهابيين.